Eboli, anziano investito sul marciapiede da un'auto: 77enne perde la vita Cronaca 15 Settembre 2022

Era stato investito e travolto da un’automobile fuori controllo. Dopo giorni di agonia ha perso la vita in ospedale. Come riportato da Fanpage un uomo di 77 anni è deceduto ad Eboli, località in provincia di Salerno.

L’incidente è avvenuto in via Ricasoli nel Rione Serroni. Per il conducente della vettura che aveva prestato i primi soccorsi, è cambiata la situazione da un punto di vista giudiziario.

