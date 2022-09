0 Facebook Ladri entrano in una scuola del Napoletano e rubano i rubinetti, intero edificio allagato: “Siamo presi di mira” Cronaca 14 Settembre 2022 17:41 Di redazione 1'

Incredibile quanto accaduto in una scuola del Napoletano: i ladri si introducono nell’edificio di notte e rubano i rubinetti. La struttura si allaga e le attività scolastiche vengono sospese.

Paradossale quanto accaduto alla scuola ‘Nino Cortese‘ di Casoria, in via Bellini. L’intero edificio si è allagato, nessun incidente idraulico, ma un furto di rubinetti ad opera di alcuni ladri. Gli studenti sono stati costretti a rimanere a casa dato che era impossibile seguire le lezioni. I genitori dell’istituto hanno denunciato l’accaduto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Ormai la scuola è saccheggiata è presa di mira molto spesso, manca di tutto e spesso noi genitori ci facciamo carico di spese per riacquistare materiale didattico ed attrezzature“.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato quanto successo nell’istituto di Casoria: “Chiediamo ai Carabinieri che stanno indagando di identificare al più presto questi delinquenti. Serve più sicurezza per le scuole del nostro territorio, costantemente sotto l‘attacco di vandali, delinquenti e ladri“.

