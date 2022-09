0 Facebook Nuova truffa a Napoli, ecco la tecnica dei ‘lecca lecca’ per estorcere soldi agli automobilisti: nei guai un 45enne Cronaca 14 Settembre 2022 17:00 Di redazione 2'

Si sta diffondendo a macchia d’olio la ‘truffa dei lecca lecca‘. Un meccanismo semplice, ma rodato che ripercorre le orme della truffa dello ‘specchietto‘.

La truffa del lecca-lecca, come funziona

Il sistema prevede il lancio di un lecca-lecca di una nota marca dal finestrino della propria vettura contro le auto finite nel mirino. Le vittime, convinte dal rumore di esser finiti contro qualcosa si fermano. Ecco quindi che interviene l’autore della truffa che si lamenta di aver subito danni per un contatto mai avvenuto. Chi ci casca consegna soldi pur di non aver problemi con l’assicurazione.

L’autore colto in flagrante mentre truffava una vittima

L’autore della truffa è un 45enne, prontamente finito in manette per mano degli agenti della polizia stradale Campania-Basilicata. La polizia lo ha colto in flagranza ed è intervenuta. In questo caso, la vittima scelta era un professionista che guidava una Mercedes. L’uomo ha sentito il ‘famoso’ rumore, poi è stato affiancato dal truffatore che lo ha prima intimorito per poi costringerlo ad ammettere il sinistro stradale. Il 45enne voleva 450 euro liquidi per un qualcosa che non era mai accaduto. Mentre la vittima si accingeva a dare una parte dei soldi ecco l’intervento decisivo della polizia: il truffatore ora è in carcere.