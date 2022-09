0 Facebook ‘O Miraculo’, nasce a Napoli il cornetto in onore di San Gennaro: è in edizione limitata e costa 25 euro Tradizioni 14 Settembre 2022 08:39 Di redazione 2'

E’ sempre più vicina la data del 19 settembre: a Napoli si celebra la festa di San Gennaro, patrono della città partenopea. Proprio per onorare il Santo ecco che è stato creato ‘O Miraculo‘.

‘O Miraculo‘, nasce a Napoli il cornetto in onore di San Gennaro

‘O Miraculo‘ è un cornetto – in edizione limitata – extra lusso con foglie d’oro. A crearlo è stato il pasticciere Rocco Cannavino nel suo laboratorio all’Arenaccia in vico Polveriere. Gli ingredienti? Li spiega lo stesso Zio Rocco Lab Store sulla sua pagina Facebook: “Sfoglia ischitana al cioccolato fondente criollo 80% unita ad un impasto brioche al succo di lamponi selvatici, cuore di crema al latte di bufala e vaniglia del Madagascar, ragù corposo di lamponi selvatici al pepe rosa e 5 gr di composta di pellecchiella del Vesuvio. In superficie polvere di pura liquirizia calabra e a completare in superfice foglioline e scaglie d’oro puro 24kt”.

Il cornetto è in edizione limitata e ha un costo di 25 euro

Il pasticciere poi spiega il perchè sui social del nome ‘O Miraculo’: “È attraverso il packaging, gli ingredienti, i colori e i profumi che vi racconto il santo patrono di Napoli: la box è una riproduzione della teca del tesoro di San Gennaro, realizzata interamente a mano dall’artigiano Salvatore Imbimbo dell’azienda Starpack, le scaglie d’oro 24kt rappresentano ovviamente il tesoro di San Gennaro, il colore rosso dei lamponi selvatici ricorda il sangue, la polvere di liquirizia calabra per omaggiare le sue origini calabresi e infine il nome del prodotto ricorda il miracolo dello scioglimento del sangue che avviene proprio ogni 19 settembre“. Il cornetto sarà disponibile in sole 40 unità e costa 25 euro. Sarà possibile prenotarlo.

IL POST SUI SOCIAL