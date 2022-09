0 Facebook Alberto Angelo ad un mese dalla scomparsa di papà Piero: “Adesso è il momento di ripartire” Cronaca 14 Settembre 2022 08:06 Di redazione 2'

A distanza di un mese, il conduttore tv Alberto Angela, è tornato sui social pubblicando un messaggio per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino in questi giorni per la scomparsa dell’amato padre, Piero Angela.

Alberto Angela, il messaggio sui social nel ricordo del papà

Dopo giorni davvero difficili per la dipartita di papà Piero, Alberto Angela ha voluto ringraziare tutti per le grandi testimonianze d’affetto ricevute: “Vorrei ringraziare tutti voi per le incredibili ed emozionanti dimostrazioni di affetto che hanno investito tutta la nostra famiglia dopo la morte di papà.

Il conduttore televisivo poi aggiunge: “30 giorni sono un tempo breve per elaborare un lutto di una persona così cara. Sono stati giorni intensi, trascorsi a tratti freneticamente nel turbinio di forti emozioni vissute e nella gestione degli eventi legati alla scomparsa di mio padre. Ma questi 30 giorni sono anche stati ricchi di momenti lenti, di pausa, di riflessione, di ascolto, di tempo dedicato a leggere tutte le dimostrazioni di stima e di affetto che ci sono arrivate“.

La conclusione del messaggio

Alberto Angela conclude il suo messaggio sui social dicendo: “Grazie a tutti voi per l’affetto, la stima, la vicinanza, il calore che io e tutta la mia famiglia abbiamo sentito in questi giorni difficili. Sono stati un conforto enorme e uno stimolo ad andare avanti. Adesso è ora di fare un grande respiro e ripartire, anche per me che ho ricominciato a viaggiare per il mio lavoro, preparando le trasmissioni che vedrete nei prossimi mesi. Anche perché, come papà ha scritto nel suo ultimo messaggio, lui ha fatto la sua parte, ora sta a noi, ad ognuno di noi, fare la nostra. Un caro abbraccio a tutti voi”.

IL POST SUI SOCIAL