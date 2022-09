0 Facebook Addio sole e caldo: su Napoli in arrivo piogge e temporali: “Finalmente il caldo anomalo lascia spazio all’autunno” Cronaca 14 Settembre 2022 13:08 Di redazione 1'

Il caldo ha le ore contate a Napoli, e su tutta la Campania. A partire dalla giornata di giovedì infatti flussi di aria umida e instabile arriveranno anche al Sud, costringendoci a tirare fuori abiti più pesanti. Tornano quindi rovesci e temporali, anche di forte intensità.

Temporali violenti raggiungeranno la città nella giornata di venerdì generando anche un repentino calo delle temperature. Come riporta ilMeteo.it.,“‘L’ anticiclone africano Bacco, che in questi ultimi giorni ha fatto proseguire l’Estate, specie al Sud, inizia a sentire il peso delle insidie atlantiche che ne approfitteranno per avvicinarsi sempre più minacciose al nostro Paese”.

Venerdì sarà la giornata più instabile con temperature in calo con massime sui 27°C. Sabato piogge e leggeri temporali, domenica più soleggiato ma con temperature in brusco calo e massime non oltre i 22°C. A partire da domenica 18, quando tutto il Paese avrà messo la parola fine al caldo anomalo fuori stagione arriverà un’atmosfera tipicamente autunnale.