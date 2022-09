0 Facebook Soffoca mentre mangia un boccone di carne: Giuliano muore a 64 anni, lascia la compagna e un figlio Cronaca 14 Settembre 2022 15:31 Di redazione 1'

Immane tragedia in quel di Reggio Emilia, un uomo di 64 anni è morto soffocato da un boccone di carne mentre era a cena con la famiglia. Lascia la compagna e un figlio.

La tragedia in quel di Vetto, tra l’Appenino e la val d’Anza, in provincia di Reggio Emilia. La vittima si chiamava Giuliano Branchetti: stava cenando con la sua famiglia nella sua abitazione quando, all’improvviso, un pezzo di carne gli ha ostruito le vie aeree.

Immediata la segnalazione ai sanitari del 118, ma i soccorsi giunti sul posto, nonostante le manovre d’emergenza, non sono riusciti a salvare la vita al 64enne.

Le parole del sindaco

“Sono sconvolto da quanto accaduto. Giuliano era una persona molto nota, in paese, lavorava in Comune come assistente domiciliare e come cantoniere. Era attivo anche nel mondo dello sport locale“, queste le parole di Fabio Ruffini, sindaco di Vetto.