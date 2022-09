0 Facebook Multe dopo l’inaugurazione, Rita De Crescenzo disperata: “Io ho pagato, perché ho tutti contro?” Cronaca 13 Settembre 2022 14:09 Di redazione 1'

Più di mille euro di sanzioni che Rita De Crescenzo dovrà pagare per gli illeciti causati in occasione dell’inaugurazione del suo negozio. La tiktoker ha mostrato i verbali in diretta social spiegando, però, che lei è in regola ed ha pagato tutte le tasse.

La De Crescenzo è apparsa disperata e ha fatto intendere che ci sarebbe un complotto di “cattiveria” contro di lei: di giudici, amministratori, forze dell’ordine, avvocati e assistenti sociali.