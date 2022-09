0 Facebook Napoli, cade in cella e muore all’improvviso. Mirko in carcere per una rapina: “Aveva 29 anni” Cronaca 13 Settembre 2022 14:00 Di redazione 1'

Era stato arrestato lo scorso anno a Napoli mentre aveva cercato di rubare un’auto all’Arenaccia aggredendo il proprietario. Mirko Di Napoli, 29 anni, era stato trasferito presso il carcere di Poggioreale e portato poi ad Arienzo.

Mirko Di Napoli morto in carcere

Proprio in questo penitenziario il giovane ha perso la vita. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, il 29enne si sarebbe improvvisamente accasciato in cella davanti ai suoi compagni. Inutile l’arrivo dei soccorsi. Per Di Napoli non c’è stato niente da fare.