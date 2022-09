0 Facebook Francesco Totti contatta Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi finisce nei guai: “L’hanno fatto per davvero” Spettacolo 13 Settembre 2022 20:41 Di redazione 2'

Ha giocato con il fuoco e si è bruciato Fabrizio Corona, dopo le tantissime rivelazioni che nelle ultime 24 ore hanno messo in seria difficoltà Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi, dopo l’intervista di Er Pupone, ha iniziato a insinuare di tradimenti della coppia d’oro di Roma. rima parlando di una certa Martina e poi colpendo Ilary con storie vecchie e nuove, presunte.

Francesco Totti contatta Fabrizio Corona

Insomma, un clamore social e mediatico, che non poteva non scatenare reazioni. Lo stesso Francesco Totti pare abbia contattato Corona su Instagram, ma non si conoscono i dettagli di questa dichiarazione. Fatto sta che, pochissimo tempo dopo la pubblicazione di una serie di storie Instagram sull’ex coppia, e la promessa di altre notizie scottanti, la pagina social di Corona è irraggiungibile. “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”.

Su Twitter impazzano le domande su che fine abbai fatto il profilo di Corona.”E’ giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi” aveva tuonato Corona su Instagram. “E’ caduta la maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela pagare vendicandosi di me. Chi ama non tradisce” aveva detto. Insomma pare proprio che qualcuno lo abbia segnalato facendo sparire il suo profilo.