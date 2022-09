0 Facebook Ilary e Totti, la tregua finale: “Frecce avvelenate”, dai tradimenti di lui alle scappatelle di lei: “La tregua per evitare la guerra! Spettacolo 13 Settembre 2022 15:31 Di redazione 1'

Dopo l’intervista di Francesco Totti a Verissimo c’è grande attesa per la replica di Ilary Blasi. Si attendeva una video intervista a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, ma la stessa ha presentato gli ospiti e la conduttrice dell’Isola non c’è. La Blasi, dopo l’attacco del marito, ha replicato a la Repubblica: “Ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”

Come fa sapere “Il Messaggero”, i legali dei due cercheranno un accordo dopo le uscite di Totti e le parole sui tradimenti. La separazione al momento, come ha dichiarato l’ex capitano, non pare sia rosea. I due si troverebbero in tribunale a breve se non dovessero arrivare a una tregua.

“Entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi, con punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti”, scrive la testata. L’accordo dunque eviterebbe la guerra mediatica. Guerra alimentata anche da un nemico di Francesco e Ilary ovvero Fabrizio Corona. L‘ex re dei paparazzi sta rivelando le sue fonti in merito ai tradimenti sia dell’uno che dell’altra.