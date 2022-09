0 Facebook Paura per Eugenio Bennato, provano a sedare la lite: “Ha cercato di investirci” Cronaca 10 Settembre 2022 13:32 Di redazione 1'

Questa notte, intorno all’1.40, i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in Piazza Schettini. Un uomo e la sua compagna litigano. I toni, piuttosto accesi, attirano l’attenzione di altre due persone presenti in piazza.

Questi provano a mediare e la coppia pare calmarsi. L’uomo però, un 20enne del posto, non accetta l’intromissione. Si mette alla guida della sua auto e dopo qualche istante tenta di investire proprio la coppia di pacieri.

Fortuna ha voluto che non subissero lesioni significative. Il giovane è stato identificato e sarà denunciato. Per info, ieri sera in Piazza Schettini si è esibito Eugenio Bennato. Le vittime sono musicisti, due uomini della band.