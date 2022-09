0 Facebook Picchiata con una mazza nel Napoletano, chiama aiuto in lacrime: “Correte, mi uccide!” Cronaca 10 Settembre 2022 13:12 Di redazione 1'

Prima ha picchiato la sua compagna, poi l’ha colpita con una mazza di metallo. E’ accaduto a Giugliano in Campania dove la donna, in lacrime, ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato un uomo di 48 anni. Il compagno della vittima era gia’ noto alle forze dell’ordine e quando l’ha colpita era verosimilmente ubriaco.

Non ha risparmiato insulti anche ai carabinieri arrivati in soccorso della vittima. L’uomo e’ finito in manette ed e’ ora nel carcere di Poggioreale. La donna e’ stata portata in ospedale a Giugliano: diagnosticate contusioni su tutto il corpo, ritenute guaribili in 11 giorni.