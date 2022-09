0 Facebook Schianto auto-scooter nel Napoletano, Davide sbalzato sull’asfalto non ce l’ha fatta: è morto Cronaca 10 Settembre 2022 14:29 Di redazione 1'

Si trovava nella sua Giugliano in via Oasi del Sacro Cuore. Era a bordo del suo scooter, quando ieri sera una vettura lo ha impattato facendolo cadere violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni, a causa dei traumi riportati, sono apparse subito gravi.

Immediato l’arrivo dei soccorsi e il trasporto del giovane, 29 anni, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Proprio nel nosocomio campano il 29enne è deceduto perdendo la vita. Tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per lui. La triste notizia è stata riportata da Internapoli.

“Ieri sera un tragico incidente stradale ha portato via il mio amatissimo nipote Davide. Non sentivo Davide da un po’ di tempo ieri per ironia della sorte ci siamo sentiti e abbiamo scherzato e riso come al solito. Davide era una forza della natura esuberante sempre in attività si faceva voler bene da tutti. Addio Davide con te se ne va un pezzo del mio cuore“.