Rita De Crescenzo, la festa delle polemiche: “Ha organizzato abusivamente una festa, è caos e sporcizia ovunque”

Rita De Crescenzo è la protagonista del giorno. All’indomani dell’inaugurazione dello Svergognata Shop, le polemiche sono accese. Per la super festa infatti sono state bloccate le strade del corso Garibaldi e soprattutto via Benedetto Cairoli e le strade limitrofe a Piazza Garibaldi. Blocchi abusivi, strade sporche: il resoconto è pessimo.

Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli: “Dopo l’inaugurazione abusiva della tiktoker che ha realizzato una festa per strada non autorizzata bloccando diverse aree nei pressi di Piazza Garibaldi scattano le denunce. La rabbia dei cittadini: “Con la sua carnevalata ha insozzato tutta la strada.”. Borrelli (Europa Verde): “sono intervenute le forze dell’ordine. Adesso si sta procedendo presso l’autorità giudiziaria. Napoli non può essere di chi se la prende”.

E poi la denuncia, sostenuta dai numerosi video pubblicati su Tik tok. “Ancora una volta la tiktoker nota alle forze dell’ordine e arrestata per i rapporti con i clan e lo spaccio ha sfidato le istituzioni fregandosene delle regole. Rita de Crescenzo infatti ha organizzato abusivamente una festa senza alcun permesso bloccando la viabilità bloccando via Benedetto CAIROLI e le strade limitrofe a Piazza Garibaldi. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per liberare bus e auto dei residenti bloccate da incivili che avevano attuato la sosta selvaggia creando il caos. Centinaia di persone sono arrivate con gli scooter senza casco e anche con bambini piccoli a seguito. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per evitare ulteriori problemi.