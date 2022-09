0 Facebook Dramma a Giugliano, trovato senza vita in strada a 40 anni: “E’ un suicidio” Cronaca 9 Settembre 2022 16:20 Di redazione 1'

Dramma a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Un uomo è stato trovato senza vita in strada in via fratelli Maristi. La triste notizia è stata riportata da Internapoli. La vittima è un uomo di 40 anni.

Pare si sia trattato di suicidio. La vittima sembra che avesse avuto una vita con molte difficoltà. Sul posto sono giunti i soccorsi che non hanno potuto fare nulla. La polizia ha invece avviato i normali accertamenti del caso.