Lutto nel mondo della musica napoletana. E’ morto il musicista Adriano Casale, alias ‘Bostik‘. L’uomo è deceduto nelle scorse ore sull’isola di Procida, dove ormai risiedeva da tempo. I funerali si terranno domani alle 11:30 alla chiesa di Santa Maria del Soccorso a piazza Arenella.

Bostik è stato uno dei principali esponenti della controcultura partenopea radicata negli anni ottanta: fondò il gruppo hardcore Contropotere, poi fu uno dei primi sperimentatori del cyber punk, in salsa partenopea.

I messaggi d’addio sui social

Adriano è stato anche uno degli animatori del centro sociale ‘Tien A Mment‘, situato a Soccavo, quartiere di Napoli. In quel di Procida era conosciuto ed amato da tutti: tantissimi i messaggi comparsi sui social per rendergli omaggio:

“Adriano “Bostik” Casale è una mente che brilla. Sa appiccare il fuoco e catalizzare le energie per far accadere le cose. Sguardo in movimento, presente e allo stesso tempo inafferrabile, oltre. La mia gratitudine resta sconfinata per tutto ciò che da artista ed agitatore hai illuminato“.

Dello stesso tenore un altro post: “Non riesco a smettere di piangere. Buon viaggio amico mio compagno d’arte persona dolce intelligente colta viva unica. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre…la tua memoria vive nelle tue opere“.