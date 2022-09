0 Facebook Meteo weekend, previsto un peggioramento: “Arriva l’uragano Danielle, ci saranno nubifragi, ma anche caldo africano” Cronaca 9 Settembre 2022 17:51 Di redazione 1'

Weekend di maltempo nelle regioni al Sud della penisola, in particolare si prevedono piogge in Campania e soprattutto a Napoli. Nel dettaglio il caldo non cesserà, ma ci potrebbero essere acquazzoni in Campania sabato 10 settembre.

Nella giornata di domenica 11 settembre invece si prevede sole e caldo ma non mancheranno le nubi al sud. Soprattutto il peggioramento è previsto in Puglia, Campania e Calabria.

Come affermato da Antonio Sanò, direttore de Il Meteo.it: “Dalla prossima settimana avremo prima il caldo africano e in seguito dei nubifragi”. Arriva l’ex uragano Danielle, che diffonderà caldo su tutta l’Italia. Previsti peggioramenti a partire dalla prossima settimana.