Napoli-Liverpool, dopo la festa ecco le polemiche: il bimbo tifoso 'incastrato' dal video diventato virale Cronaca 9 Settembre 2022 21:21

Scoppia la polemica dopo la partita tra Napoli-Liverpool. In un video comparso in rete viene mostrato un bimbo che chiede la maglia ad un calciatore del Napoli. Tutto normale tranne per il fatto che il ragazzino si prepari senza casco, a salire su un motorino.

Chiede la maglia al giocatore del Napoli, polemiche sul minore alla guida del motorino senza casco

A riportare l’episodio è la pagina Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il video è diventato subito virale: “Nei commenti, come al solito, la superficialità di alcune persone che pensano sia tutto normale e che dobbiamo soffermarci sulla gioia del bambino – spiega l’utente sui social – non sul fatto che a 11 anni sia senza casco, su un motorino e per strada da solo a mezzanotte“.

IL POST SUI SOCIAL