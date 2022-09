0 Facebook Sorrento, turista si spazientisce per l’attesa e inveisce contro il personale del ristorante: “Terroni di m***a! Cronaca 8 Settembre 2022 12:19 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto avvenuto in un ristorante di Sorrento, in Campania: una turista, dopo essersi lamentata per il troppo tempo d’attesa per il cibo, ha iniziato a inveire contro il personale del locale con frasi a dir poco razziste e totalmente infelici.

“Terroni di m***a”, turista si lamenta per l’attesa e inveisce contro il personale del ristorante

A riprendere l’episodio è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha riportato la denuncia social dei proprietari del ristorante: ““L’altra sera una coppia a cena nel nostro ristorante si lamentava della troppa attesa per il cibo. La signora si alza dal tavolo arriva nel mezzo della sala si avvicina alla mia collega e urlando esclama: ‘Dovete salire un poco al Nord ad imparare il mestiere, terroni di merda”.

La reazione di un cliente

I titolari del ristorante, hanno poi raccontato di un’altra reazione di un altro cliente che, sul tovagliolo ha lasciato un messaggio per tutto il personale: “Complimenti per la calma ed il sangue freddo“, accompagnata anche dall’aforisma: “La rabbia è solo la punizione che diamo a noi stessi per gli errori altrui”

