Arriva a Napoli la prima esposizione itineranti di arti visive "DC incontra Napoli: Diario di un Viaggio Artistico" Eventi 8 Settembre 2022

Grande attesa a Napoli per la prima esposizione itinerante di arti visive “DC incontra il Napoli: Diario di un Viaggio Artistico”. A presentarla è l’ART4US International Art Coop. Una kermesse a vocazione internazionale che promette di essere un grande successo, un viaggio nel mondo dell’arte accompagnato da una serie di eventi musicali.

Saranno 26 gli artisti internazionali che esporranno le loro opere all’Ex Asilo Filangieri, la suggestiva location situata nel cuore di Napoli. Come da tradizione in ART4US verrà presentato un ricco calendario di eventi tra cui: Incontri con gli artisti, musica dal vivo con noti musicisti locali, performance teatrali e letture di poesie. La mostra e gli eventi si svolgeranno dal13 settembre al 17 settembre 2022. Tutti i giorni dalle 19:00 alle 22:00.

Il DC meets Napoli è ideato e curato da Antonella Manganelli e Grazia Montalto, in seguito alla mostra: DC Unsettled – da loro curata e presentata a Washington DC nel marzo 2022. Antonella e Grazia, hanno colto le similitudini di Washington DC, citta’ di di residenza, e Napoli, citta’ di infanzia e giovinezza, scoprendone I punti comuni legati alla loro instabilità la continua oscillazione tra forze negative e positive, e la capacita di entrambe le città di generare energia per adattarsi e cambiare, rigenerando la vita con nuove visioni. Hanno visto quindi le due città parallele e le hanno scelte per il loro discorso artistico organizzando la prima mostra itinerante di ART4US “DC incontra Napoli: Diario di un Viaggio Artistico.

ART4US Washington DC USA e’ una cooperativa internazionale creativa per artisti, designer, fotografi, musicisti, pensatori, fondata e diretta da Grazia Montalto. Per ulteriori informazioni clicca qui.

Il calendario degli eventi connessi alla mostra

MARTEDÌ 13 Settembre Opening Night

Gaetano Ferrara poeta

Oscar Montalbano chitarra

—————————

DJ King Abou & Marco LMD

———————————————

Ablo Max & Concrete Jungle

MERCOLEDÌ 14 Settembre

Alessandro Fontanarosa chitarra e voce

Stefano Onofaro chitarra

Francesco Pop Simone basso

Sasa’ Iovine tastiera

Federico Palomba batteria

Ernesto Chiarello percussioni

GIOVEDI 15 Settembre

GABRIELLA PASCALE ENSEMBLE

Gabriella Pascale voce

Ninni Pascale chitarra e voce

Ettore Sciarra chitarra

Michele Signore violino e

mandoloncello

Vittorio Pepe basso

Pasquale De Paola batteria

VENERDI 16 Settembre

La Guerra é Pace / La Guerra e Pace

A play produced and directed by Mike Maggio

Mike Maggio writer, poet

Angelo Colella writer, poeta

Pina Panico Salemme writer, poetessa

Vania Fereshetian attrice, regista, sceneggiatrice

Gianfranco Coppola violoncellista

—————————

ASSAFA’ Je song’ ‘sta poesia

Amedo Fogliano basso

Davide Fogliano chitarre

Toni Simonetti batteria

Filippo Iacobelli voce

SABATO 17 Settembre Closing Night

NeroNapoletano Live

by masterdjlk

with special guest Ammuin Orchestra

Carmen Lubrano voce

Marco Laurenza guitar

Pasquale Geremia sax

Gianmarco Pitocchi keys

Davide Cirelli programm/machine

Nicola Compagnone DJ