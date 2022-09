0 Facebook Napoli, fingono di aver subito una rapina per giustificare lo smarrimento di un macchinario: 2 impiegati denunciati Cronaca 7 Settembre 2022 12:47 Di redazione 1'

Smarriscono una macchinario aziendale e mettono in scena di aver subito una rapina pur di non incorrere in sanzioni disciplinari. E’ accaduto a Napoli, i protagonisti della storia sono due impiegati di una società di telecomunicazioni.

Fingono di aver subito una rapina per giustificare lo smarrimento di un macchinario

I due impiegati erano a lavoro quando si sono accorti di aver perso una giuntatrice per fibra ottica, strumento che ha anche un costo cospicuo. Con la paura di incorrere in sanzioni disciplinari una volta tornati in azienda, ecco il colpo di genio: chiamano i Carabinieri della tenenza di Cercola e denunciano di aver subito una rapina in piazza dei Martiri, dove sono installate decine di telecamere. Fatali sono state le immagini di video-sorveglianza acquisite dai Militari dell’Arma: nessun frame di rapine.

Due impiegati denunciati

I due avevano messo su una recita solo per giustificare la scomparsa di un macchinario del valore di circa 1.000 euro. Entrambi sono stati denunciati per simulazione di reato.