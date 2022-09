0 Facebook Parroco chiede offerte più generose per la festa ai fedeli: “E’ aumentato tutto, date di più”, il video scatena la bufera Cronaca 7 Settembre 2022 17:50 Di Fabiana Coppola 1'

Sta girando nelle ultime ore il video di un parroco di Carinaro, in provincia di Caserta, che avrebbe fatto una richiesta singolare ai fedeli. Il filmato, preso da Tik Tok, è stato pubblicato da Gianni Simioli, speaker radiofonico de La Radiazza, su Radio Marte. Questo il post:

“Ci avete mandato questo video ripreso da tik tok: vero o falso?

Sono rincarate anche le offerte? Se si, potete fornirci un listino prezzi aggiornato ?

Polemiche ha infatti scatenato il video che riprende il parroco della chiesa di Sant’Eufemia a Carinaro chiedere offerte più generose ai fedeli per la festa a causa degli aumenti. Don Antonio Lucariello dal pulpito avrebbe detto: “Quest’anno qualche cosa in più, perché ovunque siamo andati ad acquistare e fare i contratti, ci hanno detto che tutto è aumentato. Basta un poco in più. Voi già avete capito. Dio ama chi dona con gioia, chi dona con tutto il cuore. Non con le lacrime, non con tristezza. Come gli sposi: con le lacrime di gioia”. Tantissime le polemiche sui social..

