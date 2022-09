0 Facebook Drammatica vacanza per Elena Morali, “Passa la notte in prigione, poi la richiesta di riscatto” Spettacolo 7 Settembre 2022 17:05 Di redazione 1'

Una vacanza che si è trasformata in un incubo per Elena Morali e Luigi Favoloso. La coppia era in Thailandia quando ha vissuto la disavventura. La showgirl infatti è stata arrestata a Phuket e l’influencer è stata minacciata dalla polizia. Una grande paura di cui i due hanno raccontato solo al rientro.

I due erano in motorino quando la polizia li ha fermati e ha chiesto loro se avessero sigarette. “Volevano sapere se nello specifico fumassi quelle elettroniche”. Pare che i due non fossero a conoscenza della legge che vieta di fumare. A quel punto la Morali è stata perquisita e gli agenti l’hanno minacciata di andare in carcere. Hanno pagato una multa di di 50.000 Bath (circa 1.500 euro).”Alla fine uno dei poliziotti ci dice: “potete andare se pagate il doppio” (100.000 Bath circa 3.000 euro)”.

A quel punto Favoloso è andato al bancomat e ha prelevato 840 euro, il limite, e gli agenti si sono accontentati di quella somma. Tanta paura soprattutto quando hanno sequestrato i telefoni e impedito di parlare con l’Ambasciata.