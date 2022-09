0 Facebook Utilitarie ma anche delle Maserati: aveva più di 70 auto intestate, riscuoteva il reddito Cronaca 6 Settembre 2022 12:54 Di redazione 1'

Era la titolare di un’attività commerciale di automobili usate, oltre 70 vetture intestate in tre anni, ma percepiva il reddito di cittadinanza: una vera e propria truffa nel Padovano. A riportare la notizia è ‘Il Gazzettino‘.

Aveva oltre 70 auto intestate, ma percepiva il reddito di cittadinanza: nei guai una 40enne

V.T, 40 anni, non aveva mai conseguito la patente di guida, eppure era intestataria di oltre 70 automobili di cui 58 coinvolte in sinistri stradali. Al vaglio degli investigatori l’ipotesi che la donna sia una prestanome per conto di terzi.

La donna ha precedenti per truffa

L’indagine è partita per via del reddito di cittadinanza. La donna risiede nel campo nomadi Vigonza e risulta essere titolare di un’attività che commercia auto usate. Ecco quindi la denuncia delle Fiamme Gialle con la successiva scoperta della vasta gamma di vetture: dalle utilitarie fino alle Maserati, Audi e Mercedes. Come spiegato da ‘Il Gazzettino’, la donna ha precedenti per truffa.