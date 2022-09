0 Facebook Napoli in lacrime, Andrea ucciso dalla malattia a 23 anni. Don Mimmo Battaglia: “Dio assisti la famiglia” Cronaca 6 Settembre 2022 18:08 Di redazione 2'

Lutto a Napoli e intero mondo della chiesa cattolica locale in lacrime. E’ stato troppo forte il dolore per la scomparsa del giovane seminarista Andrea Sorrentino. La vita del 23enne che professava presso la parrocchia di San Giovanni Battista a San Giovanni, è stata stroncata dalla malattia.

“Il desiderio di Andrea in questo ultimo anno, non era diventare prete ma diventare santo: essere tutto e totalmente del Signore“, ha detto l’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia in occasion dei funerali. “Il nostro caro fratello seminarista Andrea Sorrentino è salito alla Casa del Padre. Andrea è stato un esempio di fede per ognuno di noi per come ha vissuto la sua vita.

Accompagniamo la sua famiglia con la preghiera in questo momento di dolore. O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, tu vedi il dolore di questa tua famiglia per la morte del nostro fratello Andrea che in tempo così breve ha concluso la sua esistenza terrena: noi lo affidiamo a te, Padre buono, perché la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa“, ha invece scritto il Seminario Arcivescovile di Napoli A. Ascalesi.