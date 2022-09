0 Facebook Morte Alessandro, parla l’avvocato della famiglia, fissati i funerali: “Non possiamo escludere incidente. I messaggi potrebbero essere coincidenza” Cronaca 6 Settembre 2022 18:13 Di Fabiana Coppola 2'

C’è attesa per il risultato dell’autopsia di Alessandro. Quello che al momento si sa è che il ragazzino di 13 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione al quarto piano e che sul telefono sono stati ritrovati messaggi di bulli. Tutto condurre al suicidio indotto, ma non sono state escluse altre piste.

Mario D’Apuzzo, avvocato della famiglia del 13enne di Gragnano, ha dichiarato come riporta Napoli Today: “Avventurarsi nelle ipotesi sulla morte di Alessandro in questo momento è pericoloso. Non possiamo ancora escludere che si tratti di un incidente. I messaggi sul cellulare del ragazzo ci sono, ma potrebbero essere una coincidenza. L’autopsia potrebbe darci qualche elemento in più”.

I funerali di Alessandro, caduto dalla finestra a Gragnano

Solo i risultati dell’esame autoptico potranno condurre a una soluzione certa. “Da subito tutti noi abbiamo pensato all’incidente perché nessuno aveva notato segni di disagio in Alessandro. Poi, sono emersi i messaggi e sono emersi i primi dubbi. Dobbiamo attendere le indagini, altrimenti potrebbe essere rovinata la vita anche di altre famiglie. Non posso neanche affermare con certezza che tutti gli indagati conoscessero Alessandro, perché un collega avvocato di uno di loro lo ha escluso”. Domani ci saranno i funerali alle 11 al Chiostro di Sant’Agostino di Gragnano: “Sarà il momento più difficile per la famiglia. Loro chiedono solo la verità. Non vogliono un colpevole a tutti i costi. Non vogliono cercare un mostro tra i ragazzi. Vogliono solo sapere che cosa è accaduto davvero”.