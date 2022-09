0 Facebook Elvira, travolta e uccisa sul lungomare di Napoli: il ragazzo alla moto senza patente, arrivati i risultati dell’alcol test Cronaca 6 Settembre 2022 16:46 Di redazione 1'

Ha travolto e ucciso una ragazza di 34 anni, la giovane Elvira Zriba, e ora è arrivato l’esito delle analisi. E’ risultato negativo ai test per droga e alcol il 30enne di Frattamaggiore. La 34enne napoletano si trovava in quel posto dopo aver lavorato quando il giovane, in sella alla moto, l’ha presa in piena. Dopo esser stata sbalzata per diversi metri, Elvira ha riportato ferite che si sono poi rivelate mortali.

Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Napoli per omicidio stradale. I primi accertamenti sono invece stati eseguiti dal comandante della Polizia Locale, del reparto infortunistica stradale, Antonio Muriano. Il veicolo non era del giovane che non aveva nemmeno la patente. A bordo con lui anche una ragazza che è rimasto ferita, ma non è in pericolo di vita.

Morte Elvira, investita sul lungomare di Napoli

Dal momento della morte di Elvira ci sono state diverse manifestazioni per aumentare l’attenzione sul Lungomare. Come Elvira infatti sono tante le persone rimaste vittime di quella strada.