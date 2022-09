Un avvertimento ai propri tifosi che fa molto discutere quello pubblicato dall’account Twitter ufficiale del Liverpool, impegnato nel match di Champions League contro il Napoli, domani sera, mercoledì 7 settembre.

Il Liverpool ha diramato un vero e proprio avvertimento ai propri tifosi in vista della trasferta di Napoli che lascia letteralmente basiti: “I fan dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche ed evitare di isolarsi in aree lontane dal porto della città“.

L’avvertimento del club inglese per i propri sostenitori in vista della gara del Maradona continua in modo vergognoso: “Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città, ma se scegliete di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni“.

IL MESSAGGIO SU TWITTER DEL LIVERPOOL

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault.

