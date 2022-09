0 Facebook Napoli, si divertono a dare schiaffi in cambio di soldi ad un uomo con problemi mentali: “Vergnatevi” Cronaca 6 Settembre 2022 18:40 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto segnalato da un utente sui social al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: a Napoli, un signore con evidenti problemi mentali, si fa dare degli schiaffi in cambio di soldi.

Schiaffi ad un uomo con problemi mentali in cambio di soldi a Napoli: il video è virale

A riportare l’episodio è la pagina ufficiale Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un utente ha segnalato il video diventato virale sui social: “Qui è in piazza Sanità. Dei ragazzi per divertirsi danno degli schiaffi a questo signore, che ha problemi, in cambio di soldi. Che vergogna”.

I commenti sotto al post

Tanti i commenti di disprezzo sotto al post pubblicato da Francesco Borrelli: “Vergognatevi. Non pensate che potrebbe essere un vostro parente ad avere lo stesso trattamento da altri come voi?” o ancora “Quando vedo queste cose sto malissimo“.

IL VIDEO SUI SOCIAL