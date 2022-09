0 Facebook Torna a casa dopo l’incidente, è festa per Giovanni nel Napoletano: “Bentornato!” Cronaca 5 Settembre 2022 15:25 Di redazione 1'

Grande festa a Licola, dove Giovanni a 10 anni, ha fatto ritorno a casa. Il bambino è stato ricoverato per giorni in ospedale dopo essere rimasto vittima di un grave incidente. Come riportato da Internapoli, per fortuna per il bimbo e la sua famiglia è andato tutto bene.

“Bentornato a casa, Giovanni. La comunità di Licola e tutta la città di Pozzuoli ti augurano un futuro scintillante“, questo uno dei tanti messaggi d’affetto per il piccolo Giovanni. Per lui anche uno striscione.