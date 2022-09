0 Facebook Napoli, set a cielo aperto: tutte le produzioni in città, da L’Amica Geniale a Mina Settembre e tanti altri Cultura 5 Settembre 2022 15:22 Di redazione 2'

Napoli si trasforma in un grande set a cielo aperto. La Film Commission Regione Campania torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per promuovere il territorio campano come set per film e serie tv. Sono sempre di più le produzioni nazionali e internazionali scelgono la nostra città.

Solo alcune delle produzioni che verranno fatte sul territorio campano. La serie con Massimo Ranieri per Canale 5 La voce che hai dentro con la regia di Eros Puglielli (produzione Lucky Red); I Bastardi di Pizzofalcone 4 per la regia di Monica Vullo (Produzione Clemart) e ancora i film Shakespea Re di Napoli di Ruggero Cappuccio (produzione Teatro Segreto e Artimagiche), La casa di Ninetta con regia di Lina Sastri (produzione Lina Sastri e Run Film). Tornano per le successive stagioni L’amica geniale con il quarto capitolo L’amica geniale – Storia della bambina perduta; Mina Settembre, la seconda stagione che tornerà su Rai Uno dal 25 settembre.

Inoltre torneranno su Rai 1 anche la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi, la fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (Einaudi Stile Libero), con Lino Guanciale e regia di Gianpaolo Tescari (coproduzione Rai Fiction-Clemart) e il film Filumena Marturano con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, regia di Francesco Amato (produzione Picomedia, Rai Fiction). Sceglie Napoli anche Netflix con La vita bugiarda degli adulti con la regia di Edoardo De Angelis (produzione Fandango s.p.a). Dopo il successo su Netflix, torna su Rai Due la terza stagione di Mare Fuori regia di Ivan Silvestrini (produzione Picomedia, Rai Fiction).