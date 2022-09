0 Facebook Napoli, la pubblicità delle polemiche: “Anche se non ho le tette so allattare” Cronaca 5 Settembre 2022 15:33 Di redazione 1'

“Anche se non ho le tette so allattare. Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta“, queste frasi scritte sopra una grande immagine che ha mostrato un padre a torso nudo che somministra il latte con il biberon a proprio figlio, hanno scatenato le polemiche.

E’ la nuova trovata pubblicitaria di un marchio che vende intimo per bambini. Uno spot immortalato sopra un grande manifesto pubblicitario. La foto ha scatenato le reazioni del web, soprattutto delle donne, in merito a temi come il sessismo, il femminismo e il maschilismo.