Perugia, lo sposo si dà alla fuga il giorno prima del matrimonio: "Non sono pronto" Cronaca 5 Settembre 2022

L’emozione del grande giorno del matrimonio, rovinato però dalla fuga dello sposo. Invece del fatidico ‘Sì’ è arrivato l’inaspettato ‘No’. Una decisione sofferta che ha lasciato senza parole la sposa, le famiglie e gli amici.

‘Non sono pronto’, sposo si dà alla fuga il giorno prima del matrimonio

L’incredibile storia è avvenuta nel fine settimana scorso a Perugia, tutto era pronto per festeggiare il grande passo del matrimonio dopo anni di fidanzamento e, invece, no. Lo sposo ha confessato a quella che sarebbe stata la sua futura moglie di non sentirsi pronto. I due giovani sarebbero dovuti convolare a nozze sabato 3 settembre, ma venerdì – come rivelato da Il Messaggero – l’improvviso dietrofront di lui, probabilmente preso da dubbi e paure.

Tutto era pronto per la cerimonia, ma è arrivato il ‘no’ dello sposo

“Non sono pronto”, parole che pesano come un macigno per chi aveva il desiderio di vivere il giorno più bello della vita in modo felice. La cerimonia si doveva svolgere nella zona di Assisi, poi la decisione tra lo stupore di tutti e l’enorme delusione della sposa abbandonata a poche ore dal matrimonio