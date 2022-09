0 Facebook Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin contro i fan: “Non è più gestibile questa cosa, se non volete spoiler non leggete le anticipazioni” Spettacolo 4 Settembre 2022 18:12 Di redazione 2'

Un Posto al Sole dal centro della bufera per le ultime puntate che stanno andando in onda. Un ritorno con il botto per la soap opera napoletana più longeve della tv. Una puntata con il boom di ascolti che punta sulla morte di uno dei personaggi principali. Una sparatoria e in pericolo la vita di Viola e Susanna.

In trepida attesa i fan della soap opera sono corsi a cercare indizi online sulle pagine degli attori. In molti hanno letto le anticipazioni e le hanno divulgate, curiosi di sapere chi delle due morisse. Dopo questa diffusione delle notizie però i fan della soap napoletana si sono scagliati contro gli attori, su tutti Ilenia Lazzarin, che nella serie interpreta Viola Bruni.

Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin contro i fan

Dopo tante polemiche, e diversi messaggi ricevuti su Instagram, l’attrice ha risposto: “Se non volete sapere le cose non compara i giornali, non andate a vedere i siti web. Non volete anticipazioni? Non andate sui social. Noi abbiamo il segreto professionale e non possiamo anticipare niente. Noi non possiamo dire niente però lunedì con la Rai abbiamo deciso di anticipare 10 minuti perché tutti i siiti non ufficiali di Un Posto al Sole stavano pubblicando di tutto su quella sparatoria. A me dispiace, ma se me Las to guardando una serie non vado a leggere giornali e non seguo i siti che fanno anticipazioni o non vado sui social prima di vedere la puntata, ma ci vado dopo”.