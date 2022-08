0 Facebook Un Posto al Sole, la puntata fa il boom di like: Ilenia Lazzarin pubblica le foto Spettacolo 30 Agosto 2022 16:18 Di redazione 1'

Un Posto al Sole è ritornato con una puntata che ha fatto già il boom di like. Stiamo parlando della scena in cui Susanna e Viola sono in fin di vita. L’episodio è risultato essere uno dei più seguiti di sempre infatti sono nettamente migliorati gli ascolti rispetto alla stagione scorsa.

Nella puntata, che ha fatto il7.6% di share, è in dubbio, tra Viola e Susanna, chi possa perdere la vita. Uno spoiler è stato lanciato dall’attrice Ilenia Lazzarin che ha pubblicato la foto scrivendo di stare male. Sarà lei a morire?

Secondo alcuni fan non sarà la bella Viola ad andarsene, ma Susanna che dovrebbe peggiorare fino all’inevitabile. Insomma una puntata emozionante considerando anche la dedica fatta all’attrice Carmen Scivittaro, ovvero Teresa, morta lo scorso 14 agosto.