Dramma in strada, Mariano si schianta e muore: lascia quattro figli, aveva 36 anni Cronaca 4 Settembre 2022 19:22

Ancora una tragedia in strada ha spezzato la vita di un uomo. Aveva 36 anni Mariano ed è morto in un incidente stradale lo scorso sabato pomeriggio, 3 settembre.

Mariano Industria viveva a San Pietro in Gru, in provincia di Padova, ma era di Napoli e stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un mezzo agricolo in maniera violenta, contro la 94Contarina, come riporta Padova Oggi. I soccorsi medici del Suem 118 sono subito intervenuti, ma hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Anche i Carabinieri sono giunti sul luogo della tragedia per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione il centauro pare stesse sorpassando quando il trattore stava per girare a sinistra.

Il giovane non ha potuto evitare l’impatto, che gli è costato la vita. Lo scontro è stato molto violento e non gli aha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo. Il ragazzo napoletano viveva con la sua famiglia nel Padovano, ma quando poteva veniva sempre a Napoli. Era appassionato di calcio e di moto e ne aveva comprata una nuova appena due mesi fa. Lascia la moglie Denise e quattro figli, una delle quali avuta da una relazione precedente.