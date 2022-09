0 Facebook Nozze da Oscar per Paolo Sorrentino a Villa Fersen e Valeria Golino testimone La forza dei Voena (Marco, Simona ed Edoardo ). I Gagosian dell’arte antica, compleanno al quadrato: fuochi d’artificio e big names. È la dolce vita News 4 Settembre 2022 12:42 Di Juanuaria Piromallo 4'

Mentre Pinault e Arnault, i giganti del lusso, rivali e complementari, spostano la loro rivalità all’ombra dei Faraglioni. E’ la ciliegina sulla torta di un’estate caprese, presenze record e affari d’oro.

Nel lungo curriculum di Paolo Sorrentino mancava la facente funzione di officiante matrimonio. Senza tonaca, senza fascia tricolore ( che spetta solo al sindaco) il regista Premio Oscar ha unito in matrimonio una coppia di amici storici, quella formata da Massimo Osanna, ex direttore degli Scavi di Pompei e dal 2020 direttorissimo dei Musei del Ministero dei Beni e delle attività culturali, e dal compagno di vita Gianluca De Marchi, imprenditore e fondatore della azienda Urban Vision. Il matrimonio era stato rimandato causa covid.

Zuppa di nozze, Valeria Golino testimone, in stile Grande bellezza a villa Lysis, nota anche come villa Fersen, perché qui il barone dandy francese ci fece la sua straordinaria dimora a picco sul mare per il suo fuori misura stile di vita.

Bernard Arnault, in vacanza en famille, è sempre molto riservato e scende dal suo panfilo solo per andare all’esclusivo Beach Club Il Riccio, e si sente un po’ a casa visto che è stato brandizzato Dior, griffe della maison LV. A fare gli onori di casa Ermanno Zannini, il Direttore Generale del cinquestelle ( in verità meriterebbe una costellazione) Capri Palace Jumeirah, per quattro chiacchiere con vista sulla Grotta Azzurra e condivisione più globale della Riccanza. Monsieur LV aveva anche inaugurato al posto del chiosco dei giornali in piazzetta ( tanto chi li legge più) l’Edicola Letteraria dedicata alle raffinate edizioni di Travel Guide, firmate, ca va sans dire, Louis Vuitton.

Parte Bernard e arriva Francois Pinault per il marrriage Osanna/DeMarchi ma anche per buttare un occhio in giro, alimentando così quella rivalità tra la prima fortuna di Francia ( Arnault) e la seconda (Pinault) che adesso si è spostata all’ombra dei Faraglioni.

E ha compiuto vent’anni la kermesse ad Anacapri “Dal Barocco al Jazz” ( ideazione di Maria Sbeglia ). Si comincia con la presentazione dell’ultimo libro del notaio/scrittore Dino Falconio “Il Sangue di Caravaggio”, un racconto mozzafiato fatto di tradimenti, intrighi, sesso, omicidi e fuga. I suoi guizzi creativi di penna inseguono le pennellate del maestro del barocco che riflettono i chiari/scuri della sua vita. A dare pathos alla lettura di qualche brano la voce velluttata della intensa attrice di teatro Martina Monti. Alle sue spalle il tramonto infuocato di rosso diventa merce di scambio d’emozioni. E si finisce con la contaminazione musicale di Enzo Gragnaniello, un fuoriclasse verace che quando attacca “Lo chiamavano vient’ ‘e terra” e subito dopo “Alberi” ( l’hit in duetto canoro con la Vanoni) i monumentali pini marittimi sembrano inchinarsi alle sue note.

Dal Chiaro di Luna del pianista Angelo Villari a Villa San Michele, altra bellezza di Anacapri, ex residenza di Axel Munte, si scende alla Fontelina per altro chiaro di luna, qui lady Simona Voena, moglie di Marco ( il Gagosian dell’arte antica) insieme al figlio Edoardo si sono festeggiati in stile Ritorno alla Dolce Vita.

60 anni lei, ma l’età anagrafica non corrisponde allo spirito young e al suo sguardo azzurro caprese da perenne ragazzina. 30 anni lui. Big names sbarcavano direttamente dai panfili: Ruffini ( Moncler) Loropiana, Colussi, Brivio Sforza, Luisa Beccaria, Benedetta Cibrario, Lucio Bonaccorsi, Edmondo de Robilant ( socio di Voena) Camilla Nesbit, Pietro Valsecchi…e la sottoscritta. Mentre sul palcoscenico naturale incastonato fra le rocce Gianluigi Lembo & band erano pronti per lo scatenamento. “ Smettete di ballare, altrimenti qui nessuno mangia”… il monito arriva dalle cucine mentre lo chef spadellava paccheri all’astice. Fuochi d’artificio al taglio della torta e ancora balli. E riballi. Lady Simona, chicchissima in un kimono made in Capri, non ha voluto regali ma un contributo alla Associazione Laps di sostegno per i bambini disagiati. Chi ‘a avuto, ‘a avuto, e chi ‘a dato, ‘a dato…

