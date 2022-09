0 Facebook Napoli, bimbo morto dopo esser caduto dallo scooter con il papà: dolore ai funerali del piccolo di 4 anni Cronaca 4 Settembre 2022 13:24 Di redazione 2'

Lacrime di dolore ai funerali del bambino caduto dalla moto con il padre. Lo scorso sabato il funerale si è tenuto presso la chiesa di Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodichino. Bara bianca e palloncini dello stesso colore in chiesa. Il piccolo è rimasto vittima di un incidente mentre era in scooter con il padre. Dopo due giorni la morte cerebrale.

Tantissime le persone che si sono recate in chiesa per un ultimo saluto stringendosi al dolore della famiglia del piccolino.

Tra loro anche due attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, come riporta Fanpage.it. Il papà del piccolo lavora infatti nell’ambiente cinematografico.

Dopo aver effettuato l’esame autoptico, è stata liberata la salma del bambino ed eseguiti i funerali. Il piccolo ha perso la vita dopo lo schianto Los scorso venerdì, 26 agosto, in via Pavia, quartiere Vasto, nella zona a ridosso della Stazione Centrale di Napoli. Viaggiava sullo scooter guidato dal papà quando è avvenuto l’immoto con un’auto guidata da una donna. Aveva il casco, ma dopo esser stato sbalzato per diversi metri, dopo due giorni, Nonostante avesse il caso, il bambino è stato sbalzato per diversi metri. Dopo due giorni, il 28 agosto, è stata dichiarata la morte cerebrale. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo. Denunciati sia il papà che la donna al volante.