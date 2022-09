0 Facebook Rissa e strascino tra donne davanti al supermercato nel Napoletano, il video è virale Cronaca 1 Settembre 2022 13:29 Di redazione 2'

Violenza inaudita tra donne all’esterno di un supermercato a Camposano, in provincia di Napoli. Le due si scontrano a ritmo di strascino, parolacce e volgarità del più becero essere umano. Urla, spinte, insulti e degrado e il video è virale.

A segnalarlo, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Qualcuno riprende il litigio con il cellulare e subito il filmato, come altri video, vengono segnalati ed inviati al Consigliere Regionale di Europa Verde. Dalle immagini si vedono le due donne litigare e prendersi a capelli. Una delle due finisce a terra finché poi persone presenti e familiari le separano. Come raccontato da uno dei testimoni sarebbe intervenuta anche la Polizia, ma non si conoscono i motivi della lite al momento.

“Senza parole. La violenza ed il degrado stanno letteralmente diventando una costante della nostra quotidianità. Occorre a tutti i costi frenare questa tendenza prima che si arrivi a dun punto di non-ritorno. Per farlo occorre una riforma totale: culturale, sociale e giuridica. Non si può più essere tolleranti.” -ha dichiarato Borrelli.