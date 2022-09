0 Facebook “Aiuto, mi sono persa”, ore d’apprensione a Giugliano: scomparsa 70enne ucraina Cronaca 1 Settembre 2022 13:20 Di redazione 1'

Sono ore di apprensione in quel di Giugliano, nel Napoletano. Sarebbe scomparsa Hanna Hryhorenko, nata il 17.11.1952. Ad avvertire il 112 una 59enne ucraina che ha riferito di aver sentito la sua connazionale poco prima.

Apprensione a Giugliano, scomparsa 70enne ucraina: in corso le ricerche

Hanna avrebbe riferito alla 59enne di essersi persa e di non riuscire ad orientarsi. I militari, attraverso la localizzazione della cella telefonica, hanno individuato l’ultima posizione agganciata dal cellulare a Giugliano, in via Appia, in un tratto tra Giugliano e Sant’Antimo. Sono in corso le ricerche: all’opera i vigili del fuoco con i droni e le unità cinofile della protezione civile della regione Campania.