Ha provato a rapire una bambina in spiaggia mentre la mamma dormiva sotto l’ombrellone. Ad evitare il peggio ci ha pensato una donna della provincia di Caserta che ha bloccato il rapitore facendolo cadere a terra.

A riportare la vicenda – avvenuta su una spiaggia di Vasto – è Casertace.it, Mentre la mamma della piccola si era appisolata sotto l’ombrellone, un uomo voleva approfittare del momento di distrazione per prendere la bimba. Il malintenzionato, in un primo momento, riesce nel suo piano: strappa via la piccola, ma una bagnante, Angela, lo insegue e lo blocca con uno sgambetto facendolo cadere a terra.

Angela consegna la piccola alla mamma

L’uomo a quel punto, temendo un possibile linciaggio dalla folla, ha preferito darsela a gambe lasciando stare la bambina. E’ stata la stessa Angela a consegnare nelle mani della madre la piccola che sentendo le urla si era svegliata. Sul posto sono intervenute poi le forze dell’ordine.