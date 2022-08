0 Facebook Neonata abbandonata in una scatola: trovata nel parcheggio dell’ospedale Cronaca 30 Agosto 2022 11:27 Di Fabiana Coppola 1'

Una notizia sta sconvolgendo l’Italia, una neonata è stata abbandonata in un parcheggio davanti all’ospedale dove, poco dopo le 5, un’infermiera l’ha ritrovata.

La donna, che stava andando a lavoro presso l’ospedale San Gerardo di Monza, ha sentito i gemiti della piccolina provenire dalla scatola situata sul cofano dell’auto presente nel parcheggio della struttura ospedaliere.

Forse l’infermiera non si aspettava di ritrovare nella cesta proprio una bambina, avvolta in una coperta, che piangeva perché qualcuno l’aveva abbandonata. Subito sono partiti i soccorsi e così il personale medico del Pronto soccorso pediatrico si è preso cura della piccolina. E’ in buone condizioni di salute e ora la polizia sta indagando per rintracciare la mamma della neonata.