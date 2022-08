0 Facebook Bellissimo gesto a Capri, trovano portafogli smarrito e lo riconsegnano al proprietario: “C’erano 6mila euro dentro” A ritrovarlo è stato il personale addetto al controllo del sito naturalistico Cronaca 30 Agosto 2022 10:07 Di redazione 1'

Bellissimo gesto quello avvenuto nell’isola napoletana di Capri. Una brutta disavventura che si è trasformata in una storia tutta da raccontare.

Turista perde portafogli con circa 6mila euro dentro: il bellissimo gesto a Capri

Un turista toscano in vacanza a Capri aveva smarrito il portafogli contenente documenti, carte di credito e circa 6mia euro. L’uomo stava facendo una visita ai giardini di Augusto. A ritrovarlo è stato il personale addetto al controllo del sito naturalistico frequentato ogni giorno da migliaia di persone.

I ringraziamenti del turista

Come racconta CapriNews, dopo una lunga ricerca si è riusciti a risalire al proprietario e a consegnargli l’oggetto smarrito. Il turista toscano ha così ringraziato a lungo il personale dicendosi entusiasta e commosso per l’onesta, per il gesto e per la difficile ricerca fatta per rintracciarlo.