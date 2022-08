0 Facebook Lacrime e dolore a Napoli: è morto Rodolfo Viviani, storico esponente dei Radicali Cronaca 30 Agosto 2022 16:31 Di redazione 1'

Dolore e lacrime a Napoli. Addio a Rodolfo Viviani, 55 anni, storico esponente dei Radicali. L’uomo è stato portato via prematuramente da un brutto male in pochi mesi.

Addio a Rodolfo Viviani, storico esponente dei Radicali

Lutto a Napoli per la scomparsa di Rodolfo Viviani. Tantissimi i messaggi di cordoglio in onore del 55enne: tra questi quello dei Radicali: “Ci ha lasciati uno storico militante Radicale. Rodolfo Viviani, compagno napoletano, colonna portante di tante battaglie politiche. Riposa in pace“.

I messaggi di cordoglio sui social

Dello stesso tenore tantissimi altri messaggi sui social: “Rodolfo Viviani, uno storico militante Radicale napoletano di grande umanità e sincera amicizia ci ha lasciati. Riposa in pace caro Rodolfo” e, ancora: “La tua vita da radicale militante è stata travolgente, per te come per chi ti ha incontrato.Mai domo, di un’intelligenza politica che la strada aveva reso viva, esuberante fino a coinvolgerti, sei stato traino per tanti. Sono orgoglioso di averti avuto affianco nella mia direzione quando ero segretario di Radicali. Goditi questo altro viaggio, amico mio“.