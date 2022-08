0 Facebook Tragico lutto in Campania, Enza muore in un incidente stradale: aveva compiuto 20 anni pochi giorni fa Cronaca 30 Agosto 2022 18:36 Di redazione 1'

Tragico lutto in Campania, nel Beneventano, per la morte di Enza Cappabianca, studentessa 20enne deceduta in un tragico incidente. La giovane, poco prima, era stata in visita al Parlamento Europeo di Strasburgo con la delegazione italiana di Alumni e stava tornando a casa.

Tragico lutto in Campania: Enza muore in un tragico incidente

Enza era a bordo di un furgone guidato da un giovane italiano di 22 anni. Mentre circolavano verso il sud nel territorio di Bellinzona, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su di un lato. La 20enne di Benevento è deceduta sul posto a causa della gravità delle ferite riportate. Enza aveva compiuto 20 anni una settimana fa.

DI SEGUITO IL TOCCANTE MESSAGGIO D’ADDIO DELLA SORELLA