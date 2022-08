0 Facebook Orrore in famiglia, abusa della figlia della compagna per quattro anni, la mamma: “Le ha fatto del male” Cronaca 30 Agosto 2022 21:27 Di redazione 1'

Per quattro anni ha abusato sessualmente della figlia della compagna, fino a oggi, quando è stato arrestato. La ragazzina, minorenne di 17 anni, oggi ha messo fine al suo incubo. La mamma ha deciso di parlare e raccontare le violenze che l’uomo commetteva verso la figlia.

I carabinieri della compagnia di Baiano, in provincia di Avellino, sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino hanno arrestato il 41enne.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.