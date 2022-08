0 Facebook Napoli, storica pizzeria e scontrino “caro bolletta”, la provocazione: la pizza con l’extra per pagare il gas! Cronaca 29 Agosto 2022 08:28 Di redazione 2'

Una provocazione che rappresenta un sentimento comune a molti imprenditori e commercianti che, per fronteggiare il caro bollette, non sanno più cosa inventarsi. Se dal Nord, con la pizzeria Funky Gallo di Cremona, arriva la storia di un uomo che ha esposto l’aumento della bollette della luce per giustificare il costo della pizza in aumento, da Napoli l’idea invece è più originale ancora.

Titolare della pizzeria Gorizia, lo scontrino con l’aumento delle bollette

Salvatore Grasso, titolare della pizzeria Gorizia, un locale storico del Vomero sito in via Bernini, ha decido di pubblicare su Facebook uno scontrino particolare. ha inserito infatti 50 centesimi per il contributo di gas ed energia. Per giustificare questa decisione ha mostrato l’ultima bolletta dell’energia elettrica di oltre 8.200 euro. ha scritto: “Sarebbe giusto inserire in conto le voci che ci hanno portato ad aumentare i prezzi?. L’anno scorso per l’energia e la luce al mese pagavo 2.500 euro, a luglio invece la cifra è salita a 8.300. Per forza ho dovuto ritoccare i prezzi delle mie pizze”. “In percentuale – continua Grasso – significa un aumento del 300%. Al tempo stesso l’aumento delle mie pizze è stato in percentuale decisamente inferiore, pari a circa il 12%. Ci tenevo però a farlo capire chiaramente ai clienti e per questo ho scelto di postare quello scontrino”. Una domanda provocatoria ma che rappresenta lo stato d’animo di tutti.

Lo scontrino in questione è una provocazione e non ha valenza fiscale. una risposta anche ai consumatori che hanno lamentato l’aumento del costo delle pizze. Una margherita d’asporto che costa ora 5,50 e 8 euro in sala, quindi un eufoni più!