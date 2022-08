0 Facebook Napoli, “Voglio bere un caffè”: ambulanza si ferma al bar per esaudire il desiderio della paziente Cronaca 29 Agosto 2022 08:06 Di redazione 2'

Una storia bella da raccontare, un momento di normalità che non sempre per tutti è semplice da ottenere. Protagonista è Maria, una donna di 70 anni, paziente all’ospedale di Pozzuoli, in provincia di Napoli, che chiede di fare qualcosa di così semplice per gli altri, ma non per lei.

E’ in ambulanza, la stanno trasferendo dall’ospedale di Pozzuoli presso un’altra struttura sanitaria, e mentre percorre la strada la butta lì: “Vorrei tanto bere un caffè”. Un desiderio piccolo che in ambulanza, di passaggio tra un ospedale e l’altro, non lo è tanto. Tocca il cuore dei soccorritori però che decidono di accontentarla. Come riporta l’edizione online del Corriere del Mezzogiorno, gli operatori decidono di fare una breve nota lungo il tragitto e di caricare la donna su una barella per soddisfare il desiderio.

Arrivano in una stazione di servizio di Varcaturo e portano Maria in barella a bere il caffè. Ricoverata sa settembre 2021 in ospedale, la donna non desiderava altro e infatti dopo le viene concesso anche qualche tiro di sigaretta. Minuti di normalità che porteranno Maria a sorridere di nuovo e ad affrontare la prossima permanenza in ospedale con meno angoscia.