0 Facebook Incendio nel ristorante a Gragnano, Costantino il figlio-eroe: “Così ho salvato mamma disabile” News 29 Agosto 2022 17:37 Di redazione 1'

“Abbiamo perso tutto: le chiavi di casa, il cellulare e anche la sedia a rotelle di mamma“, lo ha detto a Il Mattino Costantino, 25enne presente nel ristorante andato a fuoco a Gragnano. Il giovane era con la mamma disabile ed ha affrontato le fiamme per salvarla.

“Siamo in contatto costante con la famiglia di Costantino e, appena sentito quel che era accaduto, ci siamo attivati. Gragnano davanti alle buone cause risponde sempre unita e dando il meglio di sé. Abbiamo subito fatto partire una raccolta fondi aperta attraverso il Forum dei Giovani con una piattaforma crowdfunding dove è possibile donare, anche in forma anonima, in favore della signora Amalia al fine di garantirle quanto è andato disperso tra le fiamme. La sensibilità della nostra città è sempre stata esemplare e sono certo possa esserlo anche stavolta“.

Queste le parole del sindaco Nello D’Auria.